ДТП у Коломиї забрала життя трьох людей

Троє людей загинули, ще двоє дістали травми у страшній ДТП в Коломиї. На об'їзній дорозі зіткнулися Шкода та Мерседес Спринтер. Від потужного удару легковик перетворився на купу брухту. Його водій та двоє пасажирів загинули миттєво. Ще одна пасажирка Шкоди, 23-річна дівчина, вижила лише дивом.

У вкрай тяжкому стані, з черепно-мозковою травмою, переламами ребер та щелепи, її забрали до лікарні. Водій же Мерседеса дістав перелам ноги. Його ж пасажирка відбулася переляком.