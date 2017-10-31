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ДТП у Коломиї забрала життя трьох людей

31 жовтня 2017, 15:31
ДТП у Коломиї забрала життя трьох людей

Троє людей загинули, ще двоє дістали травми у страшній ДТП в Коломиї. На об'їзній дорозі зіткнулися Шкода та Мерседес Спринтер. Від потужного удару легковик перетворився на купу брухту. Його водій та двоє пасажирів загинули миттєво. Ще одна пасажирка Шкоди, 23-річна дівчина, вижила лише дивом.

У вкрай тяжкому стані, з черепно-мозковою травмою, переламами ребер та щелепи, її забрали до лікарні. Водій же Мерседеса дістав перелам ноги. Його ж пасажирка відбулася переляком.

ДТП, Здоров'я, свідок

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