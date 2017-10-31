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Версії замаху та хронологія кривавих подій вбивста Аміни Окуєвої

31 жовтня 2017, 17:30
Версії замаху та хронологія кривавих подій вбивста Аміни Окуєвої

Кілерів, які вбили Аміну Окуєву й поранили її чоловіка Адама Осмаєва було двоє,  такі попередні висновки слідства. Наразі поліція оголосила план перехоплення й посилено розшукує нападників у Київський і сусідніх областях.

На автомобілі, у якому їхали Аміна Окуєва й Адам Осмаєв, видно, щонайменше десять кульових отворів. Кілери підстерегли подружжя у Глевасі поблизу Києва на залізничному переїзді, близько восьмої вечора.

 

 

Вбивства, Замахи, Здоров'я, свідок

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Вбивство Окуєвої свідчить про те, що в Україні НЕМАЄ ДЕРЖАВИ І ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ! Що в Україні зараз проходить агонія державності, бо ВСІ так звані "державні" діячі зараз "рєшають" свої , грошові інтереси !!! Зараз всі так звані "міністри", так звані "секретарі РНБО" , так звані "політичні діячи " зайняті одним, - після так званих "реформ" Гроймана ( закон про освіту, закон про судову систему, закон про пенсійну реформу) вивільняється велика купа НАРОДНИХ ГРОШЕЙ , які можна БЕЗКАРНО РОЗКРАДАТИ І ТРЕБА ВСПІТИ ТУДИ, ДЕ ЇХ МОЖНА КРАСТИ !!! Їм зараз не до держави, не до народу, КРАСТИ ТРЕБА !!!! За три роки авакови, геращенки, шкиряки, чеботарі, згуладзи та деканоїдзи ЗНИЩИЛИ міліцію, поліцію, перетворили цей правоохоронний орган у джерело ОСОБИСТОГО ЗБАГАЧЕННЯ НАЗВАНОЇ ПУБЛІКИ !!! НІ ОДНІЄЇ СПРАВИ ПО ВБИВСТВАМ ЦЕ ОЗБРОЄНЕ ОРГАНІЗОВАНЕ ЗЛОЧИННЕ УГРУПОВАННЯ РОЗКРИТИ НЕ МОЖЕ, БО ОСОБИСТО АВАКОВ НАБРАВ ТУДИ СУДИМИХ БАНДИТІВ ТИПУ КИВИ !!! А СПЕЦІАЛІСТІВ ТАМ НЕ ЗАЛИШИЛОСЯ, БО ВОНИ НЕ ЗАХОТІЛИ ПЛАТИТИ ХАБАР, ЩОБ ЗАЛИШИТИСЯ У ПОЛІЦІЇ !!! СБУ взагалі підлягає очищенню, бо там десь 60% є агентами ФСБ або працюють на бізнес інтереси можновладців !!! Вони проводять "операції" по перевезенню і украденого Росією українського вугілля із окупованого донбасу , Укрзалізницею через територію України до Польщі ! Путін ділиться тими прибутками з Порошенком , а генпрокуратура й СБУ роблять все, щоб не було "проколів" !!! Коли вбили Шеремета, то ні СБУ, ні МВС НІЧОГО НЕ РОБИЛИ ДЛЯ РОЗКРИТТЯ , тільки журналісти провели розслідування і виявили, що співробітник СБУ організовував мінування авто !!! Кажуть , "бувший"... Ну діти в дитячих садках може й повірять...Складається враження, що зараз українські спецслужби абсолютно й тотально корумповані і від цього є абсолютними імпотентами у вирішенні тих завдань, для яких вони й створені ! Нинішня влада їх знищила, перетворивши у організовані злочінні угруповання ! Далі йде знищення держави Україна !!!
маркіянівна 31.10.2017, 18:03 ответить

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