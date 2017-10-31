Версії замаху та хронологія кривавих подій вбивста Аміни Окуєвої

Кілерів, які вбили Аміну Окуєву й поранили її чоловіка Адама Осмаєва було двоє, такі попередні висновки слідства. Наразі поліція оголосила план перехоплення й посилено розшукує нападників у Київський і сусідніх областях.

На автомобілі, у якому їхали Аміна Окуєва й Адам Осмаєв, видно, щонайменше десять кульових отворів. Кілери підстерегли подружжя у Глевасі поблизу Києва на залізничному переїзді, близько восьмої вечора.