За пів року в Україні сталося 8 гучних замахів на життя

Трохи більше ніж за півроку в Україні відбулося вісім гучних замахів на життя! Ось тільки окремі з них. 23 березня в Києві вдень розстріляли колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова. Охоронцю політика вдалося поранити кілера, невдовзі той помер у лікарні. 8 вересня скоєно напад на двох киргизів, коли ті від'їжджали від мечеті. Невідомі відкрили вогонь з «Опеля». Розпочалася погоня зі стріляниною. В Ягуар влучили аж 15 куль. Після чого, нападники зникли, кинувши машину разом зі зброєю. Жертв атаки з численними пораненнями ушпиталили. Того ж дня, в самому центрі Києва підірвали машину Тимура Махаурі, учасника батальйону імені Джохара Дудаєва. Чоловік помер у швидкій.

І майже тиждень тому, 23 жовтня біля телеканалу "Еспресо" стався вибух. Унаслідок якого постраждали нардеп Ігор Мосійчук та політолог Віталій Бала. Загинув охоронець народного обранця та перехожий. Цю справу кваліфікували як теракт.