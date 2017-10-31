Грабіжника-педофіла затримали у Дніпрі. Його останній жертві лише 11 років. На школярку збоченець напав посеред білого дня, коли вона йшла повз пустир. Невідомого, який силоміць тягне дитину до занедбаного будинку, помітив випадковий перехожий. Злякавшись свідка, зловмисник вирвав у дівчинки гаманця та втік. Упіймали покидька вже за кілька годин. У напівзруйнованому приміщенні, де він власне й хотів скоїти наругу, патрульні влаштували засідку.

Тепер 40-річному чоловікові загрожує чималий термін ув'язнення, а зі школяркою працюють психологи.