Нагадати пароль | Реєстрація
Середа, 1 листопада 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Грабіжника-педофіла затримали у Дніпрі

31 жовтня 2017, 18:00
Грабіжника-педофіла затримали у Дніпрі

Грабіжника-педофіла затримали у Дніпрі. Його останній жертві лише 11 років. На школярку збоченець напав посеред білого дня, коли вона йшла повз пустир. Невідомого, який силоміць тягне дитину до занедбаного будинку, помітив випадковий перехожий. Злякавшись свідка, зловмисник вирвав у дівчинки гаманця та втік. Упіймали покидька вже за кілька годин. У напівзруйнованому приміщенні, де він власне й хотів скоїти наругу, патрульні влаштували засідку.

Тепер 40-річному чоловікові загрожує чималий термін ув'язнення, а зі школяркою працюють психологи.

Замахи, Здоров'я, Пограбування, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
Если хочешь много секса, много ласки и любви - сделай что-нибудь плохое, чтоб тебя потом ебли.
iGoreus 31.10.2017, 18:13 ответить

Зараз в ефірі НТН

Свідок
Свідок
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab