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Батько Кевіна Спейсі був педофілом і нацистом

31 жовтня 2017, 18:35
Батько Кевіна Спейсі був педофілом і нацистом

Батько оскароносного Кевіна Спейсі був педофілом і нацистом! Він і зруйнував життя відомого актора. Про це розповів старший брат зірки, після того, як напередодні Спейсі зізнався, що він гей!

За словами Рендалла, коли йому було 12 років, батько вперше зґвалтував його. І так впродовж 4 років. У Кевіна та Рендалла ще є сестра Джулія. Однак батько ґвалтував тільки старшого сина, а молодших дітей жорстоко бив. Їхня мати Кетлін знала про все, але мовчала.

Замахи, Здоров'я, свідок

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