Надзвичайна дорожньо-транспортна пригода в аеропорту Бориспіль! У літак врізалася вантажівка, яка везла на облавок їжу! Машина застрягла під крилом лайнера. Літак мав виконати рейс із Києва до Харкова о 9:25 ранку. Але так і не злетів.

Фотографії аварії виклали очевидці в соцмережі. Жартували, що, мовляв, ось вона сила Хелловіну, який святкують саме сьогодні. Постраждалих в аварії немає, виліт перенесли. На розклад інших рейсів ця подія не вплинула. Хто винен у цій ситуації, наразі з'ясовують.