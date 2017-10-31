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В аеропорту Бориспіль у літак врізалася вантажівка

31 жовтня 2017, 19:30
В аеропорту Бориспіль у літак врізалася вантажівка

Надзвичайна дорожньо-транспортна пригода в аеропорту Бориспіль! У літак врізалася вантажівка, яка везла на облавок їжу! Машина застрягла під крилом лайнера. Літак мав виконати рейс із Києва до Харкова о 9:25 ранку. Але так і не злетів.

Фотографії аварії виклали очевидці в соцмережі. Жартували, що, мовляв, ось вона сила Хелловіну, який святкують саме сьогодні. Постраждалих в аварії немає, виліт перенесли. На розклад інших рейсів ця подія не вплинула. Хто винен у цій ситуації, наразі з'ясовують.

ДТП, Здоров'я, свідок

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