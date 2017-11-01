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Пожежа в дитячому центрі в Хмельницькій області

1 листопада 2017, 18:30
Пожежа в дитячому центрі в Хмельницькій області

Страшна пожежа у Хмельницькому. О дев’ятій  вечора зайнявся дитячий центр соціально-психологічної реабілітації. Рятувальники швидко прибули на місце інциденту. Із задимленого приміщення евакуювали 38 діток. Вони не постраждали, відбулися лише переляком.

Поки надзвичайники боролися з вогнем, врятованих малечу та вихователів,  перевезли до найближчого готелю. Вже відомо, зайнялося в актовій залі. А ось, що саме спричинило займання,  мають з'ясувати експерти.

Здоров'я, Пожежі, свідок, Суспільство

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