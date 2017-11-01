Футбольні фанати розторощили паб у Харкові

Футбольні фанати буквально розторощили паб у Харкові. Розігріті алкоголем українські та голландські уболівальники - влаштували в закладі масову бійку. Лише за офіційною інформацією, билися понад пів сотні чоловіків. Одні атакували паб із вулиці, інші намагалися тримати оборону зсередини. Зрештою, вгамували хуліганів правоохоронці. Двоє голландців дістали легких травм.

В одного поріз шиї, в іншого синці на обличчі. Чого ж не поділили вболівальники - невідомо. Імовірно так вони наперед смакували матч між донецьким Шахтарем та нідерландським Феєнордом. Сьогодні він має відбутися на харківському стадіоні.