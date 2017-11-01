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Історія порятунку старенького коня

1 листопада 2017, 19:00
Історія порятунку старенького коня

Драматична історія з конем сталася Вінниччині. Скакун упав на полі, не міг самостійно підвестися, і так пролежав аж дві доби! Тварину, що важить півтори тони, власник не міг самотужки забрати додому. Чоловік і сам збився з ніг, шукаючи порятунку.

Весь цей час до копитного навідувалися ветеринари, робили уколи, намагаючись допомогти встати. Але намарно. Коню тридцять років. Тож упав він не через травму, а через старість. Тож рятувальники, які прибули на місце, допомогли завантажити бідолашну тварину у фургон. І відвезли красеня скакуна до власника, доживати віку.

Інше, Здоров'я, свідок

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