Будівництво новобудови може знищити старовинний квартал в історичному центрі Києві

Старовинний квартал чи новобудова?! Зведення нового торгово-розважального центру заважає археологам, які в історичному центрі Києва, знайшли цілий припортовий район, датований аж 13 століттям. Це десятки артефактів, які можуть змінити уявлення про історію Київської Русі.

Приміром, історикам вдалося з’ясувати, що столиця Русі була південніше, ніж вважали. Але за кілька десятків метрів, забудовник планує встановити під землею величезну плиту, на якій і триматиметься конструкція майбутнього центру. Це може знищити унікальні знахідки!