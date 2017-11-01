Нагадати пароль | Реєстрація
Середа, 1 листопада 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Будівництво новобудови може знищити старовинний квартал в історичному центрі Києві

1 листопада 2017, 20:00
Будівництво новобудови може знищити старовинний квартал в історичному центрі Києві

Старовинний квартал чи новобудова?! Зведення нового торгово-розважального центру заважає археологам, які в історичному центрі Києва, знайшли цілий припортовий район, датований аж 13 століттям. Це десятки артефактів, які можуть змінити уявлення про історію Київської Русі.

Приміром, історикам вдалося з’ясувати, що столиця Русі була південніше, ніж вважали. Але за кілька десятків метрів, забудовник планує встановити під землею величезну плиту, на якій і триматиметься конструкція майбутнього центру. Це може знищити унікальні знахідки!

 

Інше, культура, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
Когда Всех чиновников высшего ранга развесят за яйца на фонарных столбах по всем правительственным кварталам , а самых главных на майдане, так сразу и историческая спадщина перестанет уничтожаться , и не только в Киеве, а, и по всей Украине. И порядок в стране в большей степени зависит от народа, а чиновники во все времена были , есть и будут беспринципными ворами без какой либо совести. Только народ способен эту нечисть привлечь к ответу, больше никто.
Гри 01.11.2017, 20:30 ответить

Зараз в ефірі НТН

Серіал "CSI: Лас-Вегас - 12"
Серіал "CSI: Лас-Вегас - 12"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab