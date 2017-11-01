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Владислава Каськіва екстрадували в Україну з Панами й одразу відпустили під заставу

1 листопада 2017, 20:32
Владислава Каськіва екстрадували в Україну з Панами й одразу відпустили під заставу

Владислава Каськіва щойно екстрадували в Україну з Панами й одразу відпустили під заставу лише у 160 тисяч гривень. Хоча прокуратура просила затримати колишнього чиновника на два місяці. Та суд ухвалив інше рішення, мотивуючись тим, що екс-голова Держкомінвестпроекту, активно співпрацює зі слідством, добровільно прилетів в Україну, і  до того ж виховує п'ятьох дітей, а також він відшкодував усі збитки державі!

Підозрюваного зобов'язали здати всі закордонні паспорти, а також з'являтися на першу вимогу до слідчого. Владислава Каськіва підозрюють у привласнені семи з половиною мільйонів гривень із державного бюджету та службовій фальсифікації.

свідок, Службові злочини, Суспільство

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Добровольно? Да этих судей самих надо сажать. Гад сбежал, его поймали, экстрадировали, а эти продажные мрази в судейских мантиях нагло заявляют о добровольности! Сколько он вам заплатил, с-ки продажные?
Укроп 01.11.2017, 20:53 ответить

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