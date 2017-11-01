Владислава Каськіва екстрадували в Україну з Панами й одразу відпустили під заставу

Владислава Каськіва щойно екстрадували в Україну з Панами й одразу відпустили під заставу лише у 160 тисяч гривень. Хоча прокуратура просила затримати колишнього чиновника на два місяці. Та суд ухвалив інше рішення, мотивуючись тим, що екс-голова Держкомінвестпроекту, активно співпрацює зі слідством, добровільно прилетів в Україну, і до того ж виховує п'ятьох дітей, а також він відшкодував усі збитки державі!

Підозрюваного зобов'язали здати всі закордонні паспорти, а також з'являтися на першу вимогу до слідчого. Владислава Каськіва підозрюють у привласнені семи з половиною мільйонів гривень із державного бюджету та службовій фальсифікації.