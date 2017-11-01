Як британська молодь відзначила Хелловін

П'яні зомбі заполонили британські міста! Насправді, це студенти всю ніч святкували День усіх Святих, або Хелловін! Бари були вщент заповнені різною казковою нечестю, а вже під ранок на вулиці повиходили, як чіпи, п'яні привиди, вампіри й вурдалаки.

Молоді люди не могли стояти на ногах, і від випитого непритомніли просто на дорогах. Швидкі допомоги не встигали відвозити до лікарень закривавлених бутафорською кров'ю "живих трупів". Зрештою, після сходу сонця, нечиста сила таки порозходилася по домівках, відсипатися.