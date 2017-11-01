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Як британська молодь відзначила Хелловін

1 листопада 2017, 20:32
Як британська молодь відзначила Хелловін

П'яні зомбі заполонили британські міста! Насправді, це студенти всю ніч святкували День усіх Святих, або Хелловін! Бари були вщент заповнені різною казковою нечестю, а вже під ранок на вулиці повиходили, як чіпи, п'яні привиди, вампіри й вурдалаки.

Молоді люди не могли стояти на ногах, і від випитого непритомніли просто на дорогах. Швидкі допомоги не встигали відвозити до лікарень закривавлених бутафорською кров'ю "живих трупів". Зрештою, після сходу сонця, нечиста сила таки порозходилася по домівках, відсипатися.

Інше, Здоров'я, свідок, Суспільство

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