Подружня пара з Америки два роки живе у фургоні

Подружжя американців уже майже два роки живе у фургоні. І це - свідомий вибір пари! Джо та Емілі розповідають, що втомилися від напруженого графіка, покинули свої посади маркетолога та фінансиста, продали свій будинок, купили мікроавтобус, переобладнали його та почали мандрувати! В машині є все необхідне: ліжко, кухня, гардеробна. З подружжям мешкає навіть собака!

46-річні американці кажуть, що за два роки ночували в мотелі лише один раз, коли обоє сильно захворіли. Таке життя, запевняють, зробило їхні стосунки лише міцнішими. Пара вже об’їздила Каліфорнію, Колорадо, Юту, Орегон, Айдахо, Вашингтон. Щоб помилуватися неймовірними краєвидами все, що потрібно зробити подружжю - це відкрити двері свого фургона!