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Кевіна Спейсі звинуватили у сексуальних домаганнях ще чотири людини

2 листопада 2017, 12:50
Кевіна Спейсі звинуватили у сексуальних домаганнях ще чотири людини

"Картковий будиночок" продовжує обвалюватися! Зірку однойменного серіалу Кевіна Спейсі звинуватили у сексуальних домаганнях ще чотири людини. Це американський режисер Тоні Монтана, мексиканський актор Роберто Кавазос, британський бармен Даніель Біл і ще один чоловік, імені якого не повідомляють. Останньому, до речі, на момент домагань було 17 років.

Усі чоловіки розповіли, що одразу після знайомства, Спейсі починав до них залицятися та пропонував зайнятися сексом. Поки, ні актор, ні його прес-служба нові звинувачення не прокоментували. Нагадаю, кілька днів тому у Твіттері 58-річний оскароносний артист зізнався, що він гей. На одкровення зважився після того, як актор Ентоні Репп, відомий за серіалом "Стар Трек", розповів, що Спейсі його домагався.

Здоровье, свідок, Секс и чувства

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