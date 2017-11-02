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Злодіям, які пограбували рибне господарство на Сумщині, загрожує 10 років ув’язнення

2 листопада 2017, 16:20
Злодіям, які пограбували рибне господарство на Сумщині, загрожує 10 років ув’язнення

На риболовлю з  битками. На Сумщині троє молодиків вирішили віджати рибу зі ставка! Нахаби, ввечері на таксі приїхали до водойми, де вирощують товстолобиків, напали на охоронця. Поки одні тримали чоловіка, інші вантажили рибу в мішки. Заповнивши багажник автомобіля, невідомі втекли. Ось тільки риби поїсти вони не встигли.

Про напад підприємець одразу повідомив поліцію. Менш ніж за годину злодіїв затримали. Хлопці й не підозрювали, що за крадіжку півтори сотні кілограмів лускатої, можуть відсидіти десяток років

Пограбування, свідок, Хуліганство

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