Злодіям, які пограбували рибне господарство на Сумщині, загрожує 10 років ув’язнення

На риболовлю з битками. На Сумщині троє молодиків вирішили віджати рибу зі ставка! Нахаби, ввечері на таксі приїхали до водойми, де вирощують товстолобиків, напали на охоронця. Поки одні тримали чоловіка, інші вантажили рибу в мішки. Заповнивши багажник автомобіля, невідомі втекли. Ось тільки риби поїсти вони не встигли.

Про напад підприємець одразу повідомив поліцію. Менш ніж за годину злодіїв затримали. Хлопці й не підозрювали, що за крадіжку півтори сотні кілограмів лускатої, можуть відсидіти десяток років