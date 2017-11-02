Меркель очолила список найвпливовіших жінок за версією Forbes

Forbes назвав сто найвпливовіших жінок світу. На першому місці, вкотре канцлер Німеччини Анґела Меркель. На другому місці Тереза Мей, прем'єр-міністр Великої Британії, яка потрапила в рейтинг уперше! Третю сходинку посіла дружина Білла Гейтса - Мелінда, яка за рік разом із чоловіком витратила понад 40 мільйонів доларів на ґранти й підтримує благодійні організації в більш ніж ста країнах світу.

У першій п'ятірці також операційний директор Фейсбук - Шеріл Сандберґ та генеральний директор Дженерал Моторз - Мері Барра. Хіларі Клінтон, за рік втратила аж 65 позицій, перемістившись з другого рядка на 67. Дочка й радник президента США Іванка Трамп - на 19 позиції. А Королева Великої Британії Єлизавета Друга, цьогоріч на 26 сходинці. Українок у списку ста найвпливовіших жінок світу немає