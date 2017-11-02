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В Одесі згорів ще один санаторій

2 листопада 2017, 17:50
В Одесі згорів ще один санаторій

Санаторій знову горів в Одесі. Цього разу, покинутий корпус оздоровниці «Червоні зорі», на Великому Фонтані. Двоповерхова будівля зайнялася о пів на десяту вечора. Вогонь швидко поширився старою спорудою.

Невдовзі палали вже всі п'ятсот квадратних метрів! Пожежу гасили протягом двох годин. Воду рятувальники тягнули з міської мережі, бо на території санаторію пожежних гідрантів не знайшли. Рятувальники також евакуювали мешканців приватних будинків, які стоять просто за стіною санаторію. Ніхто з людей не постраждав.

Здоров'я, Пожежі, свідок

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