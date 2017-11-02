В Одесі згорів ще один санаторій

Санаторій знову горів в Одесі. Цього разу, покинутий корпус оздоровниці «Червоні зорі», на Великому Фонтані. Двоповерхова будівля зайнялася о пів на десяту вечора. Вогонь швидко поширився старою спорудою.

Невдовзі палали вже всі п'ятсот квадратних метрів! Пожежу гасили протягом двох годин. Воду рятувальники тягнули з міської мережі, бо на території санаторію пожежних гідрантів не знайшли. Рятувальники також евакуювали мешканців приватних будинків, які стоять просто за стіною санаторію. Ніхто з людей не постраждав.