Помер режисер Вадим Костроменко

На 84 році пішов із життя справжня легенда кіно, видатний український режисер, оператор та сценарист Вадим Васильович Костроменко. 60 років поспіль він працював в кіноіндустрії! За цей час втілив у життя близько 20 фільмів. Як режисер та сценарист Вадим Костроменко зняв 13 художніх стрічок, серед яких класика радянського кінематографу: "Весна на Зарічній вулиці", "Квартет Гварнері" та "Секретний фарватер".

Найвідоміша операторська робота, фільм під назвою "Вірність", де грали найвідоміші актори того часу: Галина Польських, Євген Євстигнєєв, Юрій Соловйов та інші. У 2014 його нагородив мер Одеси "За заслуги перед містом". Прощання з Вадимом Васильовичем Костроменком, відбудеться завтра, в Одеській кіностудії, якій він віддано присвятив все своє життя і для якої став головним її істориком