Мадонна летіла в економ-класі з Лондона в Лісабон

Королева поп-музики Мадонна шокувала фанатів своєю простотою! 59-річну американську співачку помітили в економ-класі рейсу Лондон - Лісабон, квиток на який коштує трохи більше 50 доларів. Це близько півтори тисячі гривень. Поп діва сиділа біля ілюмінатора, втупившись в телефон, одягнена була в мішкувату куртку, спортивні штани і кросівки за 100 доларів, а це трохи більше двох з половиною тисяч гривень.

Фотографія розділила користувачів Інтернету на два табори, одні звинуватили зірку в жадібності, інші - навпаки хвалили за простоту. Між іншим, місяць тому її не впізнав кур'єр і відмовився віддавати посилку. Мадонні тиждень довелося доводити, що вона Мадонна. Про це вона сама розповіла, виклавши фото в соцмережі. До слова, на селфі. зірка так само була без яскравого макіяжу й укладки.