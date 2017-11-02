У Києві під колесами вантажівки загинув мотоцикліст. А сталася трагедія, ймовірно, через необачність ще одного учасника дорожнього руху, водія машини! Він хотів випередити Камаз з правого боку. А між рядами саме їхав мотоцикліст.

Водій двоколісного вдарився об машину, і впав під колеса багатотонки. Кермувальник автомобіля навіть не зупинився, залишивши байкера помирати на дорозі. Поряд проїжджали патрульні, які й викликали швидку. Та коли медики приїхали - вже було пізно.