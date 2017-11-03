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П’яний водій врізався у натовп людей, загинула 15-річна дівчинка

3 листопада 2017, 09:47
П’яний водій врізався у натовп людей, загинула 15-річна дівчинка

П’яний водій врізався у натовп людей на Одещині, загинула 15-річна дівчинка. Свідки впевнені, що кермувальник навмисно наїхав на перехожих! Близько третьої ночі компанія людей, серед яких була і Карина, яка працювала офіціанткою, поверталися з бару на околиці райцентру Саврань. Йшли узбіччям. Раптом машина звернула з дороги і вклинилася у центр компанії.

Водій навіть не вийшов подивитися, що він накоїв. Одразу поїхав з місця пригоди. 26-річного Івана знайшли через півгодини. Свідки страшної події переконані, що він навмисно наїхав на людей, а цілив безпосередньо у Карину! Від удару вона загинула миттєво. Ще троє пішоходів отримали легкі поранення: в однієї жінки струс мозку, в іншої забиття м'яких тканин.

 

Вбивства, ДТП, Здоров'я, свідок

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