Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 3 листопада 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Зайцеву привезли на місце ДТП для слідчого експерименту

3 листопада 2017, 10:49
Зайцеву привезли на місце ДТП для слідчого експерименту

У Харкові вдруге провели слідчий експеримент та відтворили події страшної аварії, що сталася 18 жовтня. Цього разу, на місце трагедії вперше, для слідчих дій, привезли Олену Зайцеву. Саме її Лексус тоді вилетів на тротуар та вбив шістьох людей. Підозрювана увесь час була "пристебнута" кайданками до полісмена. І розповіла як рухався її Лексус, проте сісти за кермо автомобіля та показати це наочно - категорично відмовилася.

За її словами, того фатального вечора вона їхала зі швидкістю близько вісімдесяти кілометрів. Але додала, що на спідометр не дивилася. Інший учасник зіткнення, водій Фольксвагена, на відтворенні не був присутній.

 

Вбивства, ДТП, Здоров'я, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Страх у твоєму домі"
Серіал "Страх у твоєму домі"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab