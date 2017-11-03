Зайцеву привезли на місце ДТП для слідчого експерименту

У Харкові вдруге провели слідчий експеримент та відтворили події страшної аварії, що сталася 18 жовтня. Цього разу, на місце трагедії вперше, для слідчих дій, привезли Олену Зайцеву. Саме її Лексус тоді вилетів на тротуар та вбив шістьох людей. Підозрювана увесь час була "пристебнута" кайданками до полісмена. І розповіла як рухався її Лексус, проте сісти за кермо автомобіля та показати це наочно - категорично відмовилася.

За її словами, того фатального вечора вона їхала зі швидкістю близько вісімдесяти кілометрів. Але додала, що на спідометр не дивилася. Інший учасник зіткнення, водій Фольксвагена, на відтворенні не був присутній.