Нагадати пароль | Реєстрація
П’ятниця, 3 листопада 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Чиновники планують обмежити швидкість руху до 50 кілометрів за годину

3 листопада 2017, 11:20
Чиновники планують обмежити швидкість руху до 50 кілометрів за годину

Після страшної аварії в Харкові чиновники заговорили про зміну правил дорожнього руху. З початку 2018 року планують збільшити штрафи за порушення. Втім, найголовніша новація - це обмеження швидкісного режиму в містах до 50 кілометрів за годину.

Лобові зіткнення, наїзди на пішоходів та карколомні віражі. Українські дороги за останні кілька років перетворилися на справжнє поле бою. Щодня внаслідок аварій на вітчизняних шляхах гинуть люди.

ДТП, Здоров'я, Політика, свідок, Суспільство

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код
КАКАЯ РАЗНИЦА АЖОРАМ 50 ИЛИ 60 ОНИ ВСЕ РАВНО БУДУТ ЕЗДИТЬ КАК ЕЗДИТЬ. ПОСТРАДАЕТ ТОЛЬКО ПРОСТОЙ НАТО КАК ОБЫЧНО
Niva 03.11.2017, 12:03 ответить
Можно подумать, что в Харькове, подруга, наехала на людей на скорости 60 км.час
Андрей 03.11.2017, 11:50 ответить
Статья заказная, журналист - идиот.
ВАД 03.11.2017, 11:43 ответить
Повышение штрафов, введений ограничений и т.д. не принесут результата, пока не буден реализован принцип НЕОТВРАТИМОСТИ наказания для каждого, невзирая на депутатский мандат или круглый счет в банке
Влад 03.11.2017, 11:30 ответить
Полностью согласен с Владом. Молодец. Больше бы таких людей и Украина стала бы цевилизованной страной! А "ЦАРИ" как ездили, так и будут ездить. Им все одинаково! А меня 3 раза пытались развести на пьянку и просили денег. Я был абсолютно трезв, и только адвокат смог доказать мою правоту. А эти "господа" могут ездить так, как им нравиться.
Vicont 03.11.2017, 11:55 ответить

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Страх у твоєму домі"
Серіал "Страх у твоєму домі"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab