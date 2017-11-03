Чиновники планують обмежити швидкість руху до 50 кілометрів за годину

Після страшної аварії в Харкові чиновники заговорили про зміну правил дорожнього руху. З початку 2018 року планують збільшити штрафи за порушення. Втім, найголовніша новація - це обмеження швидкісного режиму в містах до 50 кілометрів за годину.

Лобові зіткнення, наїзди на пішоходів та карколомні віражі. Українські дороги за останні кілька років перетворилися на справжнє поле бою. Щодня внаслідок аварій на вітчизняних шляхах гинуть люди.