ЦРУ показало, що було на особистому комп'ютері Усами бен Ладена. Управління опублікувало 470 тисяч файлів секретних даних, знайдених після ліквідації у 2011 році терориста номер один. Архів містить майже двісті гігабайт відео, сім гігабайт зображень та ще 18 гігабайт інших документів, в тому числі вірусів та "битих" файлів. Серед "цікавинок" - відео уроки в'язання гачком, мультики "Курча Ципа", "Том і Джері", шоу Джекі Чана та порнографічні зображення.

Також щоденник бен Ладена, відеозапис з весілля його сина Хамзі, листування з терористами "Аль-Каїди", що свідчать про розкол у лавах бойовиків. Ймовірно, комп'ютером користувався не тільки сам Бен Ладен, але і його дружина та діти.