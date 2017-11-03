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ЦРУ показало, що було на особистому комп'ютері Усами бен Ладена

3 листопада 2017, 11:47
ЦРУ показало, що було на особистому комп'ютері Усами бен Ладена

ЦРУ показало, що було на особистому комп'ютері Усами бен Ладена. Управління опублікувало 470 тисяч файлів секретних даних, знайдених після ліквідації у 2011 році   терориста номер один. Архів містить майже двісті гігабайт відео, сім гігабайт зображень та ще 18 гігабайт інших документів, в тому числі вірусів та "битих" файлів. Серед "цікавинок" - відео уроки в'язання гачком, мультики "Курча Ципа", "Том і Джері", шоу Джекі Чана  та порнографічні зображення.

Також щоденник бен Ладена, відеозапис з весілля його сина Хамзі, листування з терористами "Аль-Каїди", що свідчать про розкол у лавах бойовиків. Ймовірно, комп'ютером користувався не тільки сам Бен Ладен, але і його дружина та діти.

свідок, Світ, Теракти

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