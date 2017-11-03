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П’яний чоловік ховався від демонів на електроопорі

3 листопада 2017, 12:13
П’яний чоловік ховався від демонів на електроопорі

Демони заважали жити мешканцеві Кіровоградщини, тож від них мусив сховатися на електроопорі! Не злякала чоловіка навіть 80-метрова висота! Дивака на стовпі побачили на виїзді з Кропивницького та викликали поліцію. Патрульні стали вмовляти його злізти з електроопори. Перемовини тривали близько півгодини. Чоловік, який назвав себе «Петровичем», був п'яний. Каже, що заліз наверх , аби втекти від невідомих істот.

Вони нібито спочатку ганялись за ним по полю, а потім почали літати. Чоловік хотів вилізти наверх, а потім стрибнути! Та патрульним все таки вдалось вмовити його злізти.

Інше, Здоров'я, Нещасні випадки, свідок, Хуліганство

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