П’яний чоловік ховався від демонів на електроопорі

Демони заважали жити мешканцеві Кіровоградщини, тож від них мусив сховатися на електроопорі! Не злякала чоловіка навіть 80-метрова висота! Дивака на стовпі побачили на виїзді з Кропивницького та викликали поліцію. Патрульні стали вмовляти його злізти з електроопори. Перемовини тривали близько півгодини. Чоловік, який назвав себе «Петровичем», був п'яний. Каже, що заліз наверх , аби втекти від невідомих істот.

Вони нібито спочатку ганялись за ним по полю, а потім почали літати. Чоловік хотів вилізти наверх, а потім стрибнути! Та патрульним все таки вдалось вмовити його злізти.