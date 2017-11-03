У піраміді Хеопса виявили потайне приміщення

Приголомшливе відкриття зробили вчені у Єгипті! В піраміді Хеопса виявили невідоме раніше потайне приміщення! Його довжина аж 30 метрів. Призначення кімнати, поки невідоме, та розмір вказує на те, що вона явно відігравала значну роль в гробниці фараона.

Це перше, з 19 століття, значуще відкриття в структурі єгипетських пірамід. А відшукали порожнину завдяки новітньому японському методу сканування. За його допомогою досліджували вулкани та реактори на Фукусімі. Цей метод, дозволяє безпечно візуалізувати порожнечі в спорудах, не проникаючи в них.