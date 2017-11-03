Двоє загинули, ще шестеро травмовані внаслідок ДТП неподалік Бердичіва

Двоє людей загинули, ще шестеро дуже травмувалися у страшній аварії на Житомирщині. Трагедія сталася неподалік Бердичіва. За попередньою версією, водій Фіата втратив кермування та буквально вилетів на зустрічну смугу. Там на повному ходу врізався в Тойоту. Удар був такий потужний, що кермувальник Фіата й пасажир іншої машини, загинули миттєво.

Водія ж Тойоти та ще п'ятьох подорожніх обох машин, серед яких і трирічна дитина, забрали до реанімації. Зараз, слідчі продовжують з'ясовувати всі обставини смертельного зіткнення та розпочали кримінальне провадження.