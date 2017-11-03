Президент Венесуели їсть пиріг під час прямого ефіру

Президент Венесуели Ніколас Мадуро вирішив перекусити просто під час прямого ефіру. Шматок, вочевидь, дуже смачного пирога він сховав у шухляду стола. Все відбувалося під час телетрансляції програми "Година спілкування Президента з народом". Керівник держави відповідав на запитання громадян, відволікся на їжу.

Цікаво, що останнім часом запитання громадян Венесуели стосуються економічної кризи, внаслідок якої країна опинилася на межі голоду. Через порожні полиці тривають бунти. Багато людей хочуть відставки влади.