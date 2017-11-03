Названо найкращий туристичний об'єкт Європи. І це не Колізей, Ейфелева вежа, чи навіть Букінгемський палац. За результатами конкурсу World Travel Awards, найпопулярніша серед туристів в'язниця на острові Спайк в Ірландії! Ще до минулого року там реально відбували покарання! У шостому столітті тут був монастир. Згодом, обитель переобладнали спочатку на військовий гарнізон, а потім у в'язницю, де одночасно могло сидіти дві тисячі триста злочинців.

2016 "Ірландський Алькатрас" відремонтували й відкрили для туристів. Шанувальникам гострих відчуттів тут пропонують не надовго стати тюряжником, і заночувати в одиночній камері