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Названо найкращий туристичний об'єкт Європи

3 листопада 2017, 18:39
Названо найкращий туристичний об'єкт Європи

Названо найкращий туристичний об'єкт Європи. І це не Колізей, Ейфелева вежа, чи навіть Букінгемський палац. За результатами конкурсу World Travel Awards, найпопулярніша серед туристів в'язниця на острові Спайк в Ірландії! Ще до минулого року там реально відбували покарання!  У шостому столітті тут був монастир. Згодом, обитель переобладнали спочатку на військовий гарнізон, а потім у в'язницю, де одночасно могло сидіти дві тисячі триста злочинців.

2016 "Ірландський Алькатрас" відремонтували й відкрили для туристів. Шанувальникам гострих відчуттів тут пропонують не надовго стати тюряжником, і заночувати в одиночній  камері

Курйози, свідок, Світ, Суспільство

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