Загадкове вбивство депутата

Депутат Сєвєродонецької міськради Сергій Самарський ввечері мав з'явитися в прямому ефірі одного з реґіональних телеканалів. Запис почали, а гостя все не було.

Правоохоронці почали з'ясовувати деталі зникнення політика. Виявилося, що біля телекомпанії його чекали невідомі. Політику розбили голову. І згодом неподалік від місця убивства полісмени знайшли тіло ще одного чоловіка. Чи пов'язані ці злочини між собою та про всі версії вбивства – далі.



Дружина Сергія Самарського розповіла, що чоловік зателефонував їй о 6-й вечора, мав зайти в супермаркет і потім іти додому. Але зв'язок із ним зник. Жінка звернулася до поліції й рушила маршрутом коханого. О пів на першу ночі політика з пробитою головою знайшли неподалік його ж будинку. Чоловік був мертвий. Колеги депутата припускають, що його вбили за принциповість. Адже йому неодноразово погрожували. Він вирішував питання облаштування міста, дбав про закриття стихійних базарів. Був юристом і займався журналістикою, видавав газету.