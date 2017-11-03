Під Києвом пограбували будинок відомого футболіста Олега Гусєва

Грабіжники вдерлися до оселі, коли дружина спортсмена вийшла у справах, а сам гравець був на матчі за кордоном. Злочинці забрали чверть мільйона гривень, коштовності та навіть нагородний пістолет Форт, який Гусєву подарував президент у березні торік за вдалі виступи за збірну України з футболу.



Згідно попередній версії, злочинці проникли в будинок через вікно, та скоїли крадіжку поки об’єкт не знаходився під сигналізацією. В цей час крадіїв розшукують.