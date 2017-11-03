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Під Києвом пограбували будинок відомого футболіста Олега Гусєва

3 листопада 2017, 21:25
Під Києвом пограбували будинок відомого футболіста Олега Гусєва

Грабіжники вдерлися до оселі, коли  дружина спортсмена вийшла у справах, а сам гравець був на матчі за кордоном. Злочинці забрали чверть мільйона гривень, коштовності та навіть нагородний пістолет Форт, який Гусєву подарував президент у березні торік за вдалі виступи за збірну України з футболу.
 
Згідно попередній версії, злочинці проникли в будинок через вікно, та скоїли крадіжку поки об’єкт не знаходився під сигналізацією. В цей час крадіїв розшукують.

Ограбления, свідок, Хулиганство

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