Жертва маніяка

У Росії затримали послідовника Ганібала Лектера. Мешканець Кургана чотири години катував жінку - зубами рвав її тіло. Відкусив ніс та вуха, а потім ще й жорстоко побив. Познайомився з сорокаоднорічною жертвою в соцмережі. Після переписки запросив самотню жінку до себе в гуртожиток. І майже одразу накинувся на бідолашну.



Сусіди чули крики, але не надали цьому значення. Поліцію викликали - коли набридло слухати несамовите волання жертви. Нині травмована жінка в лікарні. Її ката затримали, але згодом відпустили. На суд він чекатиме на волі. Чому скоїв жахливий злочин - не каже.