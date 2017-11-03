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Жертва маніяка

3 листопада 2017, 21:57
Жертва маніяка

У Росії затримали послідовника Ганібала Лектера. Мешканець Кургана чотири години катував жінку - зубами рвав її тіло. Відкусив ніс та вуха, а потім ще й жорстоко побив. Познайомився з сорокаоднорічною жертвою в соцмережі. Після переписки запросив самотню жінку до себе в гуртожиток. І майже одразу накинувся на бідолашну.

Сусіди чули крики, але не надали цьому значення. Поліцію викликали - коли набридло слухати несамовите волання жертви. Нині травмована жінка в лікарні. Її ката затримали, але згодом відпустили. На суд він чекатиме на волі. Чому скоїв жахливий злочин - не каже.

Драки и насилие, Покушения, свідок, Хулиганство

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