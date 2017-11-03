Дитяча смерть у муках

На Вінничині дворічна дівчинка ошпарилася окропом і два дні страждала від неймовірного болю. Сімдесят відсотків тіла було обпечено. А батьки в цей час, просто спокійно спостерігали за муками доньки і навіть не викликали швидку.



Того злощасного дня 2-орічна Вікторія гралася зі старшою сестричкою. Поряд стояла двадцятилітрова каструля з окропом. Під час забавки маля впало в ємність. На несамовитий крик доньки прибігли батьки. Витягли крихітку, але ось швидку вирішили не викликати. Самі почали лікувати дитину. Тож просто натирали обпечене тільце маззю.