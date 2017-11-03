Лікарська недбалість обернулася трагедією

У Сумах прокуратура з'ясувала винних у смерті семирічного хлопчика. Дитина померла на руках у матері - в маніпуляційному кабінеті поліклініки після зробленого уколу. Рік та три місяці знадобилися слідству, щоб провести необхідні експертизи. І зібрані докази доводять вину медпрацівників. Їм уже повідомили про підозру.



Ця трагедія сталася в дитячій поліклініці в серпні торік. 7-ирічного Максима з симптомами застуди мама привела до педіатра. Після огляду у хлопчика діагностували обструктивний трахеобронхіт й одразу розпочали лікування. З трьох призначених препаратів медсестра вколола одразу два. За мить маленький пацієнт зблід і почав задихатися.