Нагадати пароль | Реєстрація
Понеділок, 6 листопада 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Лікарська недбалість обернулася трагедією

3 листопада 2017, 22:19
Лікарська недбалість обернулася трагедією

У Сумах прокуратура з'ясувала винних у смерті семирічного хлопчика. Дитина померла на руках у матері - в маніпуляційному кабінеті поліклініки після зробленого уколу. Рік та три місяці знадобилися слідству, щоб провести необхідні експертизи. І зібрані докази доводять вину медпрацівників. Їм уже повідомили про підозру.

Ця трагедія сталася в дитячій поліклініці в серпні торік. 7-ирічного Максима з симптомами застуди мама привела до педіатра. Після огляду у хлопчика діагностували обструктивний трахеобронхіт й одразу розпочали лікування. З трьох призначених препаратів медсестра вколола одразу два. За мить маленький пацієнт зблід і почав задихатися.

Несчастные случаи, свідок, Служебные преступления, Суды, Убийства

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Таємниці кримінального світу
Таємниці кримінального світу
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab