Пішов з життя видатний оператор та режисер Віктор Костроменко

В Одесі сьогодні попрощалися з режисером та оператором Віктором Костроменком. шістдесят років свого життя він присвятив кіно та Одеській кіностудії. Починав свою кар'єру оператором у легендарній радянській картині "Весна на Зарічній вулиці". Також працював над відомим фільмом "Секретний фарватер".



А ще - Віктор Костроменко створив єдиний в Україні музей "Кіно". День за днем митець збирав історію світового вітчизняного сінематографу. Чи не головний експонат - шкірянИй плащ, в якому Володимир Висоцький знімався у стрічці «Місце зустрічі не можна» й рукавички Віри Холодної. Тепер, кажуть працівники кіностудії: для них справа честі зберегти цей музей