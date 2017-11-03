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Кар'єра Кевіна Спейсі зруйнована

3 листопада 2017, 21:11
Кар'єра Кевіна Спейсі зруйнована

Вже дев'ять людей звинуватили зірку серіалу «Картковий будинок» Кевіна Спейсі в сексуальних домаганнях. Поліція Лондона почала розслідування, бо має заяву, що Кевін ґвалтував непритомного чоловіка. Колеги Спейсі кажуть, що на знімальному майданчику він поводився, як хижак та створював токсичну атмосферу.

За останні дні одразу кілька чоловіків заявили, що Спейсі домагався їх. Зокрема режисер-документаліст Тоні Монтана, британський бармен Деніел Біл і мексиканський актор Роберто Кавазос. Прес-секретар Спейсі й акторське агентство Creative Artists Agency вже відмовилися працювати з ним. 

Драки и насилие, Мир, Общество, свідок, Секс и чувства, Служебные преступления, Хулиганство

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