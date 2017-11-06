У ДТП на Львівщині загинуло двоє молодих людей

Двоє загиблих і п’ятеро постраждалих внаслідок жахливої ДТП на Львівщині. Аварія сталася в селі Стороні Дрогобицького району близько півночі. За попередньою інформацією, легковик Опель з польською реєстрацією з'їхав з дороги в кювет. 23-річний водій та 21-річний пасажир загинули на місці. Ще п’ятеро пасажирів від 16 до 20 років травмувалися. Вони всі в лікарні.

Легковик зім'яло наче бляшанку. За попередніми висновками поліції, водій не впорався з керуванням. Чи був тверезим і на якій швидкості їхав, стане відомо лише після результатів експертиз. Поліція відкрила кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.