Нагадати пароль | Реєстрація
Понеділок, 6 листопада 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

У ДТП на Львівщині загинуло двоє молодих людей

6 листопада 2017, 17:00
У ДТП на Львівщині загинуло двоє молодих людей

Двоє загиблих і п’ятеро постраждалих  внаслідок жахливої ДТП на Львівщині. Аварія сталася в селі Стороні Дрогобицького району близько півночі. За попередньою інформацією, легковик Опель з польською реєстрацією  з'їхав з дороги в кювет. 23-річний водій та 21-річний пасажир загинули на місці. Ще п’ятеро пасажирів від 16 до 20 років травмувалися. Вони всі в лікарні.

Легковик зім'яло наче бляшанку. За попередніми висновками поліції, водій не впорався з керуванням. Чи був тверезим і на якій швидкості їхав, стане відомо лише після результатів експертиз. Поліція відкрила кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

ДТП, Здоровье, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Я - охоронець"
Серіал "Я - охоронець"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab