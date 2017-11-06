У Харкові розстріляли автомобіль Едуарда Аксельрода

Зухвале вбивство в Харкові: там у дворі житлової багатоповерхівки розстріляли 45-річного чоловіка. Усе сталося пізно ввечері, коли харків'янин повертався додому. Його чекали на парковці біля будинку. Ауді буквально зрешетили, за попередньою інформацією, з автомата. Водій був в автомобілі сам, він загинув миттєво. Нападники, їхня кількість невідома, з місця злочину втекли.

Загиблий, комерсант Едуард Аксельрод. Його ім'я добре відоме у кримінальних колах Харкова. Він був пов'язаний із рекетом та рейдерським захопленням. Тим часом, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, Едуард Аксельрод був причетний до іншого гучного злочину, вбивства колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова в Києві в березні цього року.