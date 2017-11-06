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У Техасі встановили особу стрільця, який вбив 26 людей у церкві

6 листопада 2017, 18:30
У Техасі встановили особу стрільця, який вбив 26 людей у церкві

Колишній військовий, який раніше проповідував Біблію дітям! В Америці розкрили особу вбивці в техаській церкві і приголомшливі деталі біографії злочинця.

Вбив 26 людей, 26-річний Девін Патрік Келлі, колишній військовий, якого ганебно вигнали зі служби на базі ВПС США у Нью-Мексико. Його засудив військовий трибунал за насилля над власною дружиною і дитиною. Але після звільнення з-за ґрат Келлі, безперешкодно зміг купити рушницю, вказавши в документах, що проблем із законом не мав. 

Общество, свідок, Теракты, Убийства

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