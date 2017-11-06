Панамаґейт дубль два! Олігархи сховали в оффшорах майже вісім трильйонів євро! Гучний скандал під символічною назвою "Документи з райських островів або райські папери", оприлюднив Міжнародний консорціум журналістських розслідувань. У списках власників оффшорних рахунків фігурують найближче оточення Дональда Трампа, британська королева Єлизавета Друга, політики, спортсмени, актори й співаки.

Приміром, Мадонна, лідер гурту U2 Боно, зірка «Піратів карибського моря» Кіра Найтлі. Загалом до 120 імен найбагатших людей планети. Транснаціональні корпорації щорічно перераховували до 600 мільярдів євро. Прикривали все інвестиціями, буцімто в медичні центри й нерухомість. Ховали гроші на території 19 острівних держав - Аруби, Багам, Домініки, Вануату, Тринідаду й Тобаґо.