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Олігархи сховали в оффшорах майже вісім трильйонів євро

6 листопада 2017, 19:30
Олігархи сховали в оффшорах майже вісім трильйонів євро

Панамаґейт дубль два! Олігархи сховали в оффшорах майже вісім трильйонів євро! Гучний скандал під символічною назвою "Документи з райських островів або райські папери", оприлюднив Міжнародний консорціум журналістських розслідувань. У списках власників оффшорних рахунків фігурують найближче оточення Дональда Трампа, британська королева Єлизавета Друга, політики, спортсмени, актори й співаки.

Приміром, Мадонна, лідер гурту U2 Боно, зірка «Піратів карибського моря» Кіра Найтлі. Загалом до 120 імен найбагатших людей планети. Транснаціональні корпорації щорічно перераховували до 600 мільярдів євро. Прикривали все інвестиціями, буцімто в медичні центри й нерухомість. Ховали гроші на території 19 острівних держав - Аруби, Багам, Домініки, Вануату, Тринідаду й Тобаґо.

Общество, Ограбления, Политика, свідок, Торговля людьми

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Вот су...ки бл...ь!
Вася 06.11.2017, 19:58 ответить
наш сладкий Президент наверное в первой десятке!!!!
народ 06.11.2017, 19:52 ответить

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