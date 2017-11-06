Хмельницькі молодики розтрощили залу гральних автоматів, спалили автівку та стріляли по перехожих

Перестрілка, розгромлені гральні зали і спалений автомобіль. Справжня кримінальна драма сталась у Хмельницькому. Спочатку компанія молодиків вдерлась у приміщення із гральними автоматами і розтрощила їх. Далі спалили іномарку, а потім на вулиці зустріли інше товариство чоловіків, і відкрили вогонь. П'ятьох осіб забрали до лікарні, у трьох із них вогнепальні поранення.

Поліція відкрила кілька кримінальних проваджень і з'ясовує всі обставини цієї пригоди. За хуліганство затримані можуть сісти за грати на сім років.