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Хмельницькі молодики розтрощили залу гральних автоматів, спалили автівку та стріляли по перехожих

6 листопада 2017, 20:00
Хмельницькі молодики розтрощили залу гральних автоматів, спалили автівку та стріляли по перехожих

Перестрілка, розгромлені  гральні зали і спалений автомобіль. Справжня кримінальна драма сталась у Хмельницькому. Спочатку компанія молодиків вдерлась у приміщення із гральними автоматами і розтрощила їх. Далі спалили іномарку, а потім на вулиці зустріли інше товариство чоловіків, і відкрили вогонь. П'ятьох  осіб забрали до лікарні, у трьох із них вогнепальні поранення.

Поліція відкрила кілька кримінальних проваджень і з'ясовує всі обставини цієї пригоди. За хуліганство затримані можуть сісти за грати на сім років.

Драки и насилие, Здоровье, свідок, Хулиганство

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