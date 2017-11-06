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Фанати київського "Динамо" та одеського "Чорноморця" влаштували масштабне побоїще в Києві

6 листопада 2017, 20:32
Фанати київського "Динамо" та одеського "Чорноморця" влаштували масштабне побоїще в Києві

Масова бійка й 79 затриманих. У столиці фанати київського "Динамо" та одеського "Чорноморця" влаштували масштабне побоїще. В бійні брали участь близько сотні вболівальників. Виявилося, про зустріч  вони домовилися завчасно, проте, не знайшовши потрібних слів, почали лупцювати один одного  Коли ж до конфлікту долучилася поліція, фанати розбіглися в різні боки.

Внаслідок нічної бійки постраждало троє людей, їм одразу надали медичну допомогу. За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження.

Драки и насилие, Здоровье, свідок

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