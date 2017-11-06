Фанати київського "Динамо" та одеського "Чорноморця" влаштували масштабне побоїще в Києві

Масова бійка й 79 затриманих. У столиці фанати київського "Динамо" та одеського "Чорноморця" влаштували масштабне побоїще. В бійні брали участь близько сотні вболівальників. Виявилося, про зустріч вони домовилися завчасно, проте, не знайшовши потрібних слів, почали лупцювати один одного Коли ж до конфлікту долучилася поліція, фанати розбіглися в різні боки.

Внаслідок нічної бійки постраждало троє людей, їм одразу надали медичну допомогу. За цим фактом вже відкрили кримінальне провадження.