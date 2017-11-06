На честь 74 річниці визволення Києва від фашистських загарбників, у столиці поклали квіти до пам'ятника генералу Ватутіну

На честь 74 річниці визволення Києва від фашистських загарбників, у столиці поклали квіти до пам'ятника генералу Миколі Ватутіну. Операція зі звільнення міста тривала під його командуванням довгих 10 днів. За три роки окупації Київ утратив десятки будівель, був підірваний Хрещатик, також у повітря злетіли всі мости й Успенський собор Києво-Печерської Лаври.

Ціна перемоги - неймовірна. Лише за офіційною статистикою, за цей час загинули понад 30 тисяч людей. Віддати шану загиблим солдатам до меморіалу полководцю прийшли ветерани.