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На Рівненщині затримали п’яного водія, який на смерть збив двох жінок

7 листопада 2017, 11:45
На Рівненщині затримали п’яного водія, який на смерть збив двох жінок

На Рівненщині геть п’яний водій на смерть збив двох жінок, які переходили дорогу на зелене світло. Кермувальник елітного БМВ навіть не намагався зупинитися і врешті, зник з місця ДТП.

Тіла 38-річної та 29-річної жінок відкинуло на кілька десятків метрів. Від страшного удару шансів вижити в них не було. Водій БМВ, який збив перехожих, навіть не пригальмував. Він поїхав на червоне світло.  І сталося все це на очах у патрульних.

ДТП, Здоровье, свідок, Убийства

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Таких пидарасов уже давно пора казнить на месте...
Иван 07.11.2017, 12:23 ответить
карати на місці - інші подумають!
олесь 07.11.2017, 12:01 ответить

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