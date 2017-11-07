На Рівненщині затримали п’яного водія, який на смерть збив двох жінок

На Рівненщині геть п’яний водій на смерть збив двох жінок, які переходили дорогу на зелене світло. Кермувальник елітного БМВ навіть не намагався зупинитися і врешті, зник з місця ДТП.

Тіла 38-річної та 29-річної жінок відкинуло на кілька десятків метрів. Від страшного удару шансів вижити в них не було. Водій БМВ, який збив перехожих, навіть не пригальмував. Він поїхав на червоне світло. І сталося все це на очах у патрульних.