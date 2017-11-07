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Мерседес влетів у зупинку і загорівся у Києві

7 листопада 2017, 12:07
Мерседес влетів у зупинку і загорівся у Києві

У столиці просто посеред вулиці загорівся автомобіль. Сталося це в Голосіївському районі. Водій Mercedes не впорався з керуванням і влетів у стовп. Вже за кілька секунд  машина загорілася. З охопленої полум'ям автівки водієві все ж вдалося вибратися. Йому допомогли небайдужі перехожі.

Та загасити полум'я не змогли. Тож від автомобіля залишився тільки металевий каркас. Сам водій каже: причиною аварії стало колесо, що несподівано розірвалося. Тому й втратив керування. Чоловіка з тяжкими забиттями забрали до лікарні.

ДТП, Здоровье, Несчастные случаи, Пожары, свідок

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