Мерседес влетів у зупинку і загорівся у Києві

У столиці просто посеред вулиці загорівся автомобіль. Сталося це в Голосіївському районі. Водій Mercedes не впорався з керуванням і влетів у стовп. Вже за кілька секунд машина загорілася. З охопленої полум'ям автівки водієві все ж вдалося вибратися. Йому допомогли небайдужі перехожі.

Та загасити полум'я не змогли. Тож від автомобіля залишився тільки металевий каркас. Сам водій каже: причиною аварії стало колесо, що несподівано розірвалося. Тому й втратив керування. Чоловіка з тяжкими забиттями забрали до лікарні.