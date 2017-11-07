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Журналістка "Еха Москви" Тетяна Фельгенгауер повернулася в ефір

7 листопада 2017, 12:37
Журналістка "Еха Москви" Тетяна Фельгенгауер повернулася в ефір

Журналістка "Еха Москви" Тетяна Фельгенгауер повернулася в ефір. Ведуча, яку два тижні тому мало не зарізали на робочому місці, попри травми, вийшла на роботу. Символічно, шию і місце ножового поранення, поверх пов'язки прикрила шовковою хустинкою. Слухачам зізналася, виписалася з лікарні та поволі оговтується.

Нагадаємо, 23 жовтня просто в редакції "Еха Москви", озброєний ножем громадянин Ізраїлю Борис Гріц напав на Тетяну. Пояснивши, що ведуча через якийсь телепатичний зв'язок, сексуально переслідувала його. За фактом злочину порушена кримінальна справа. Суд на два місці залишив злочинця під вартою.

Здоровье, Покушения, свідок

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