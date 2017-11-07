На 117-році померла найстарша мешканка України Христина Нагорна

На Чернігівщині померла найстарша мешканка України Христина Нагорна. Їй було 117 років. За все своє довге життя бабуся жодного разу не потрапляла до лікарні. Скаржилася лише на зір, бо не могла займатися улюбленою справою - шиттям. У сто років Христина Аврамівна ще тримала корову, а в 110 - сама поралася на городі та розводила кролів. Про секрет свого довголіття пенсіонерка буквально три місяці тому розповідала журналістам Свідка. Скаржилася, що про неї забули онуки та правнуки. Попри це постійно жартувала й мала феноменальну пам'ять.

Христина Нагорна народилася 1 червня 1900 року. Входила до трійки довгожителів планети. А після смерті 117-річної Вайолет Мосс Браун претендувала на звання найстарішої людини світу, та її рекорд так і не був офіційно зафіксований.