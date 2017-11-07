Мама чотирьох дітей вирішила, що вона тато, а її єдиний син став донькою! Родина трансґендерів прославилася на всю Америку.

Еріка лягла під ніж хірургів, видалила груди й почала гормональну терапію. І лише зараз каже відчула себе повноцінним чоловіком. Корі для таких відчуттів доводиться досі приймати спеціальні гормони і голити незгодні бути, як у хлопчика-підлітка ноги. Тато, який був мамою, каже пишається донькою, бо я сам крім зачіски змушений, щодня здобувати мужність ін'єкціями тестостерону.