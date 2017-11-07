Нагадати пароль | Реєстрація
Вівторок, 7 листопада 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

На Хмельниччині горів гуртожиток дитячого реабілітаційного центру

7 листопада 2017, 16:10
На Хмельниччині горів гуртожиток дитячого реабілітаційного центру

Дивом вижили вихованці інтернату під час пожежі на Хмельниччині. У Кам'янці-Подільському серед ночі спалахнув гуртожиток реабілітаційного центру для дітей з особливими потребами. Зайнялося на другому поверсі. Довелось евакуювати півтори сотні дітей, деякі з них не могли пересуватися самостійно.

На щастя, ані вихованці, ані персонал гуртожитку не  постраждали. Як з'ясувалось, причина займання -  дитячі пустощі. Адже один зі студентів вирішив спалити непотрібний стос паперу.

Здоровье, Несчастные случаи, Пожары, свідок, Хулиганство

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "CSI: Лас-Вегас - 13"
Серіал "CSI: Лас-Вегас - 13"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab