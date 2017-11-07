На Хмельниччині горів гуртожиток дитячого реабілітаційного центру

Дивом вижили вихованці інтернату під час пожежі на Хмельниччині. У Кам'янці-Подільському серед ночі спалахнув гуртожиток реабілітаційного центру для дітей з особливими потребами. Зайнялося на другому поверсі. Довелось евакуювати півтори сотні дітей, деякі з них не могли пересуватися самостійно.

На щастя, ані вихованці, ані персонал гуртожитку не постраждали. Як з'ясувалось, причина займання - дитячі пустощі. Адже один зі студентів вирішив спалити непотрібний стос паперу.