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У Києві згорів елітний автомобіль водія екс-міністра

7 листопада 2017, 16:40
У Києві згорів елітний автомобіль водія екс-міністра

У Києві згоріло елітне авто водія екс-міністра інфраструктури  Андрія Пивоварського. Легковик вибухнув просто посеред двору. Вибух знищив усю задню частину автомобіля. Audi миттєво спалахнув та розгорівся з небаченою швидкістю. Зрештою вогнище вдалось загасити. На щастя, в той момент біля охопленого полум'ям легковика перехожих не було.

Проте, очевидці запевняють: раніше автомобіль у дворі не з'являвся, тому й гадки не мають, хто господар дорогої іномарки. Сам колишній міністр повідомляє у Фейсбук, що з ним усе гаразд, постраждалих немає, та запевняє, що це машина його водія. Наразі триває розслідування, розглядають версії підпалу й короткого замкнення. 

Пожары, свідок

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Я стесняюсь спросить, если это машина водителя, то какая уже у Пивоварского??)))
Хрюндель 07.11.2017, 17:39 ответить

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