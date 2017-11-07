У Києві згорів елітний автомобіль водія екс-міністра

У Києві згоріло елітне авто водія екс-міністра інфраструктури Андрія Пивоварського. Легковик вибухнув просто посеред двору. Вибух знищив усю задню частину автомобіля. Audi миттєво спалахнув та розгорівся з небаченою швидкістю. Зрештою вогнище вдалось загасити. На щастя, в той момент біля охопленого полум'ям легковика перехожих не було.

Проте, очевидці запевняють: раніше автомобіль у дворі не з'являвся, тому й гадки не мають, хто господар дорогої іномарки. Сам колишній міністр повідомляє у Фейсбук, що з ним усе гаразд, постраждалих немає, та запевняє, що це машина його водія. Наразі триває розслідування, розглядають версії підпалу й короткого замкнення.